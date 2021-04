Io, la sclerosi sistemica e il vaccino anticovid

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

sono una malato di sclerosi sistemica. Oggi, dopo mille peripezie, sono riuscito ad accedere al vaccino COVID-19 ma non dopo essermelo visto rifiutare dal medico dell'anamnesi pre-vaccinale.

Al signore che rifiutava di autorizzarmi il vaccino non corrispondeva il codice esenzione RM0120 con quanto pubblicato nella tabella delle patologie della REGIONE SICILIA...beh...che dire, solo dopo essermi alterato e messo in discussione il mio diritto alla vaccinazione hanno acconsentito. Successivamente, dopo essere tornato a casa, ho notato che la sclerosi sistemica è ancora caricata col vecchio codice non più attivo dal 15/09/2017.

Spero possiate comunicarlo a tutti i malati come me...sperando di evitare loro inutili e sterili discussioni di quotidiana burocrazia.



Vi sarei grato se potreste comunicare che l'ELENCO delle patologia...contiene almeno un codice esenzione NON AGGIORNATO da solo 3 anni e mezzo....che dire...siamo messi sempre peggio.