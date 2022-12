Io, operato al cuore, dico grazie ai medici che mi hanno curato

Ragusa - Gentile redazione,

vi chiedo di dare spazio a questa testimonianza autentica , esempio di eccellenze sanitarie che la nostra terra sa esprimere. Poche righe certamente non bastano per riconoscere la mia gratitudine alla struttura sanitaria Policlinico Morgagni di Pedara, e in particolare al Dipartimento di cardiochirurgia ed alte specialità.

Durante la mia esperienza di ricovero nella struttura con un intervento chirurgico di by pass coronarico, ho potuto riscontrare un’eccellente professionalità nel personale sanitario tutto. Dall’accoglienza alla permanenza nei vari reparti. Una soddisfazione, nella sofferenza, vedere la tanta preparazione e l’immensa devozione verso il lavoro da parte degli operatori. Voglio esprimere il mio apprezzamento e stima nei confronti del di tutto il personale sanitario, a partire dal Prof. Maurizio Gentile, un professionista dalle enormi doti umane, oltre che mediche, al suo team di lavoro, medici, infermieri, operatori tutti. Devo dire grazie a tutti loro se la mia problematica si è risolta con successo e sono tornato a vivere la mia vita con salute e qualità.

La mia testimonianza dimostra come il percorso di rinnovamento della sanità di qualità sia il miglior viatico per efficientare i servizi sanitari e rispondere quindi al bisogno di salute dei pazienti. Il mio ringraziamento sia da supporto fondamentale a rafforzare sempre di più questa sanità.



Con stima, ringrazio.

Giuseppe Battaglia