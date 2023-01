L'abbandono di via Natalini e via Grotte dell'Acqua a Ragusa

Ragusa - Gentilissimi,

Mi rivolgo a voi a causa delle vergognose condizioni su cui avversa sia la via Natalini che la via Grotte dell'Acqua in Ragusa. A causa probabilmente di una sorgente sotteranea, l'acqua fuoriesce dalla strada creando non solo un terreno fertile per zanzare ma un rischio per noi abitanti del quartiere rendendo la strada scivolosa.

Questo fenomeno si intensifica soprattutto quando piove e io stessa ne soffro in quanto senza adeguata infrastruttura l'acqua filtra dalla strada e cola lungo le mura del mio garage. Mi rivolgo a voi in quanto l' amministrazione comunale si dimostra sorda forse perché questa é una strada senza sbocco.

Spero che voi riusciate a dare peso alle nostre lamentele piú che legittime.