L'amianto in via Rosario Iacono a Vittoria

Vittoria - Redazione di Ragusanews,

Vi scrivo perché non so più a chi rivolgermi.

Ho pure contattato il Sindaco di Vittoria mandandogli una Pec ma nulla, nessuna risposta!

Chiedo aiuto come cittadino italiano e come cittadino ragusano! Si dice che l'Italia è una nazione progredita e che per fortuna sono altre le nazioni del terzo mondo! Ma questo non è vero. La Sicilia è terzo mondo, la Provincia di Ragusa è terzo mondo, Vittoria è terzo mondo!

Immondizia di qualunque genere a pochi passi da casa mia! Plastica, vetro, bottiglie, residui di muratura, di idraulica, parti di macchine smontate e chi più ne ha più ne metta! E anche signori e signori amianto, si proprio amianto! Aiutatemi.

Vi allego le foto Orribili.

Dovè il governo? Dovè la Regione? Dovè la Provincia? Dovè il comune? Dovè la civiltà? Via Rosario Iacono, Vittoria.