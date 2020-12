L'avvocato del macellaio: Nessun abbandono!

Ragusa - Difendo l’indagato arrestato ieri per abbandono di minore.

Pur confermando l’arresto e l’esistenza di una delicata indagine, letta la notizia apparsa su Codesta testata, vorrei specificarvi che l’intervento della Polizia e di un’ambulanza sui luoghi del presunto ritrovamento del minore non sono stati casuali, né frutto di indagine. E’ stato infatti lo stesso indagato, in compagnia di un’amica, a chiamare le forze dell’ordine perchè il neonato venisse trasportato al più presto in ospedale e lì, legittimamente, affidato alle cure dei sanitari ed a un’adozione, come previsto dalla legge.

Dunque, di fatto, nessun abbandono si è verificato e, anzi, la salvezza del neonato è stata assicurata proprio dal fatto che l’indagato abbia scelto di chiamare con urgenza le Forze dell’Ordine.

Peraltro, di tutto ciò l’indagato aveva già reso piena testimonianza alla Polizia diversi giorni fa, senza nascondere nulla. Confido quindi che, già al primo interrogatorio di lunedì, il GIP di Ragusa vorrà revocare la misura degli arresti domiciliari.