L'incredibile sequela di furti in casa che subiamo i residenti di Marina di Ragusa

Ragusa - Egregio Direttore di Ragusanews,

le scrivo per portare all'attenzione dei lettori una situazione allarmante che si sta verificando a Marina di Ragusa, già dal mese di ottobre 2024.

Numerosi cittadini, me compreso, hanno subito furti nelle proprie abitazioni, un fenomeno che sembra non conoscere tregua. La frequenza con cui avvengono questi episodi è preoccupante, il senso di insicurezza tra residenti e villeggianti è ormai palpabile. Le vittime, oltre al danno economico, si trovano a fare i conti con un profondo senso di violazione della propria intimità domestica. Ciò che lascia maggiormente perplessi è la percezione di una scarsa reazione da parte delle forze dell'ordine. Nonostante le numerose denunce effettuate da parte dei malcapitati, non sembra siano stati presi provvedimenti concreti per individuare e fermare i colpevoli.

La mancanza di risposte concrete, da parte delle autorità, alimenta ulteriormente la frustrazione e il disagio di chi si trova a vivere in un contesto sempre più insicuro. È evidente che il problema non possa essere sottovalutato. Marina di Ragusa è una località che ha sempre goduto di una certa tranquillità e che ora rischia di veder compromessa la propria immagine a causa di questi eventi. Sarebbe auspicabile un intervento più incisivo da parte delle istituzioni preposte per restituire serenità ai cittadini e garantire un controllo efficace del territorio.

Esprimo dunque il mio rammarico per quanto sta accadendo e rivolgo un appello affinché si faccia luce su questa inaccettabile serie di episodi. La sicurezza è un diritto fondamentale che non può essere trascurato.

La ringrazio per l'attenzione che vorrà riservare a questa segnalazione.

Distinti saluti.

Giuseppe S.