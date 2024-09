L'incubo dei lavori sulla Modica-Ragusa e le file interminabili

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

per motivi di lavoro mi trovo spesso a percorrere la strada statale che da Modica porta a Ragusa lungo il ponte Costanzo. Come molti automobilisti sapranno, da una decina di giorni vi sono delle interruzioni semaforiche per consentire agli operai di fare dei lavori, credo di scerbatura dei cigli, da quel che ho intuito.

So bene che esiste l'altra strada, quella più vecchia, che collega Modica a Ragusa, ma la mia domanda è: non si possono potenziare le squadre di operai che intervengono sul tratto in questione?

È mai possibile che per percorrere i dieci chilometri che separano Modica da Ragusa siano necessari tre quarti d'ora sopportando file interminabili e automobilisti che passano col semaforo rosso?