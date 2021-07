L'incubo dei monopattini a Scoglitti. Perchè, a Marina di Ragusa no?

Ragusa - Gentile Ragusanews,

ho letto il vostro articolo Fine dell'incubo a Scoglitti, vietati i monopattini, e vi segnalo che in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa e vie adiacenti occorre vietare la circolazione dei monopattini elettrici in orari ben stabiliti al fine di consentire una serena circolazione dei pedoni (Residenti e Villeggianti) durante i mesi estivi, per la Velocità sostenuta e la loro Silenziosità che mette in serio pericolo l’incolumità delle persone.

Ne ho avuta esperienza personale con mia moglie, nella serata di domenica 18 luglio, che ho dovuto strattonare tirandola verso di me per evitare l’impatto con un monopattino elettrico, guidato da un ragazzo, proveniente a velocità sostenuta alle nostre spalle.

Faccio presente che tante altre persone specialmente genitori di bambini piccoli, i quali bambini vorrebbero e dovrebbero poter giocare e correre senza pericoli all’interno della Piazza, ho potuto vedere inveire verso giovani e non, che sono alla guida di questi veicoli elettrici diventati più pericolosi di altri veicoli dai quali è più naturale tenersi in guardia.

Mi auguro che questa segnalazione possa servire a prender provvedimenti da parte vostra al fine di garantire alle persone una maggiore serenità e tranquillità almeno per una normale passeggiata.