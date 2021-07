La barbara usanza di trucidare le meduse in spiaggia

Scicli - Gentile redazione,

scrivo per segnalare che ieri è avvenuto un fatto bruttissimo nella spiaggia di Sampieri. Forse a causa delle correnti calde, o semplicemente perchè la natura ha deciso così, decine di meduse sono spiaggiate nel lido di Sampieri. Fin qui nulla di strano, se non fosse che per il loro potere urticante, le meduse mettono paura ai bagnanti.

E qui veniamo alle dolenti note. Diverse persone, in spiaggia, hanno preso dei legni e si sono accanite a infilzare e a sbrindellare le meduse, quasi ad assicurarsi che da morte non potessero più fare del male. Che strana società quella in cui si creano i corridoi per le tartarughe caretta caretta e a pochi metri di distanza si massacrano le meduse! Un po' come quando si dà la caccia ai lupi, non capendo che si altera un ecosistema che la natura ha disegnato.

Aggiungo una cosa. Forse non tutti sanno che l'art. 544-ter del codice penale punisce il "Maltrattamento di Animali". Nel dettaglio, la disposizione punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".

Nel dettaglio, i trasgressori rischiano una sanzione particolarmente grave, ovvero la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o una multa da 5.000 a 30.000 euro. Ancora, l'art. 544-bis del codice penale punisce, con la reclusione da quattro mesi a due anni, la condotta di chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Entrambe le fattispecie normative non si limitato a tutelare solo alcune specie animali, e per questo ben potrebbero trovare applicazione nei confronti delle condotte contro gli animali marini, meduse comprese, molti dei quali, d'altronde, rientrano anche nelle specie protette.