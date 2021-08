La buona sanità a Ragusa, la mia esperienza a Oculistica

Ragusa - La sanità è anche orgoglio.

Con un doloroso e fastidioso problema ad un occhio, mi sono recato nel reparto di oculistica del Maria Paternò Arezzo di Ragusa sperando di trovare aiuto per risolvere il mio problema. Vedendo l’ambulatorio con decine di persone in attesa di ricevere assistenza, ho subito pensato alla solita disorganizzazione della sanità nei servizi da erogare all’utenza.

Ora, al di là della struttura che tutti conosciamo e che meriterebbe interventi manutentivi urgenti, vorrei che sottolineaste come Ragusanews, voce libera e attenta sui problemi della sanità, lo scrupolo, la disponibilità del reparto e della dottoressa di turno, Erica Mandarà. In una calda mattinata di agosto tanti pazienti, ma tutti assistiti con dedizione, disponibilità e sorrisi, anche post visita da tutti gli operatori presenti. Una rarità.

Tutti gli operatori mi hanno riservato attenzioni e discrezione ineguagliabili. L’apprezzamento vuole essere anche auspicio per la buona organizzazione della sanità iblea che troppo spesso, ormai, ci ha abituati a disfunzioni e disagi per gli utenti.