La casa vacanza fantasma a Sampieri alto

Scicli - Gentile redazione di Ragusanews,

sabato 21 luglio io, mio marito e mia figlia adolescente siamo partiti dalla nostra casa nel catanese per approdare a Sampieri, dove al costo di 360 euro per un weekend avremmo dovuto soggiornare in una casa vacanza di cui su Booking abbiamo visto le foto. Arriviamo a Sampieri e nessuno ci accoglie. La persona con cui avevamo preso contatti prima si nega al telefono, poi, quando i miei toni si fanno decisi e annuncio la mia denuncia ai carabinieri, su whatsapp il mio interlocutore mi scrive: “Salve, per il rimborso e la riprotezione su altre strutture ricettive se ne occupa Booking. Mi scusi ma sono troppo impegnato in altre strutture. Mi dispiace tantissimo. Siamo una Spa e se vuole le diamo anche la partita Iva, mi spiace ma abbiamo avuto un problema”.

Sono andata dai carabinieri e mi hanno chiesto di presentare denuncia scritta di quanto accaduto. Booking ci ha riprotetti spedendoci a diversi chilometri da Sampieri. Ma la sorpresa più grande è stata che a fronte di un corredo fotografico molto ricco su internet, il numero civico della casa che avrebbe dovuto ospitarci era in verità della casa accanto, angusta, squallida e chiusa. Mi chiedo: è così che vogliamo fare turismo in Sicilia?