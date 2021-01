La Citroen SM? Un'auto bellissima!

Spett.le Redazione di Ragusanews,

Ho letto l’articolo che il Sig. Giuseppe Savà ha dedicato alla Citroёn SM in data 1 gennaio 2021.

News Correlate La Citroen Maserati col freno a fungo chiamato champignon

Non posso esimermi dal farvi notare le numerose imprecisioni nonché i giudizi del tutto soggettivi che caratterizzano l’articolo in oggetto e che denotano una conoscenza quantomeno non approfondita del modello, inoltre, inserire la Citroёn SM tra le cosiddette “auto brutte” credo che sia una scelta del tutto personale poiché il concetto di bellezza o di bruttezza è un concetto soggettivo.

Mi permetto di dissentire sui seguenti punti:

· Simbolo della fallita cooperazione? - Ne è nata un’auto da molti definita “vera vetrina tecnologica degli anni settanta

· Sorella minore, la DS? – La DS è unanimemente considerata una tra le auto più significative del secolo scorso.

· Coda irrisolta con uno scarto di quota…? - La carrozzeria della SM è il frutto di studi avanzati di aerodinamica applicata all’automobile.

· Unica auto della storia ad aver preferito un pulsante…? – Lo “champignon” è apparso sulla DS già° dal 1955 e aziona un sistema frenante ad alta pressione molto efficiente con 4 dischi di cui la coppia anteriore è montata all’uscita del differenziale per ridurre il peso delle masse non sospese.

· Solo in 12.000 esemplari? – Le concorrrenti dell’epoca non fecero di meglio (Mercedes coupé, BMW CS, Fiat Dino coupé, ecc.) e, per una Granturismo esclusiva, non è poco in tempi di crisi petrolifera.

· Motore diesel? – Mai una SM è stata prodotta dalla Citroёn con un motore Diesel.

· Problemi di economia e di affidabilità? – Grazie all’aerodinamica, alle alte velocità la SM non consumava di più delle concorrenti. Richiedeva una manutenzione accurata ed eseguita da meccanici competenti, come per tutte le Granturismo.

· Se il pilota cerca una stazione radiofonica, deve smettere di guidare? - La radio montata d’origine era dotata di ricerca automatica delle stazioni che si azionava con la semplice pressione di un pulsante.

· Non essere troppo suscettibile alle ondulazioni del fondo stradale? – La geometria dell’avantreno con la proiezione dell’asse di sterzatura passante tra gli snodi inferiore e superiore del mozzo, ricade perpendicolarmente al centro dell’impronta dello pneumatico rendendo l’auto insensibile alle asperità del fondo stradale e la carrozzeria aerodinamica “a goccia” riduce gli effetti del vento laterale.

· Rimase quest’unica auto di quell’esperienza industriale? – Ecco alcuni esempi: La Merak condivideva molte parti della SM. Il prototipo Matra SM ispirò la Renault nella progettazione dell’Espace. La Ligier JS2 è stata un modello sportivo con meccanica della SM.

Questa mia email ha il solo scopo di esprimere alcune perplessità sulle affermazioni forse troppo personali dell’autore che, a mio parere, saranno occasione di dibattito tra appassionati e vi ringrazio per aver parlato della SM nel cinquantesimo dalla sua presentazione a Ginevra. Credo che riuscirà ad accrescere l’interesse che già è molto vivo tra coloro che sanno apprezzare le numerose qualità della Citroёn SM.

Tante autorevoli pubblicazioni sono state dedicate alla SM ed altre ne seguiranno per descrivere la storia e le particolarità di un modello che ha rappresentato l’interessante connubio tra tecnologia avanzata di Citroёn e la motorizzazione del marchio prestigioso Maserati.

Distinti saluti.

Presidente di SM Club Italia