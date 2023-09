La ditta Puccia pignora 3 milioni al Comune di Modica

Modica - La vicenda Puccia è solo una minima parte del problema. È uno dei tanti lasciti della gestione Abbate. In questi giorni tanti altri creditori stanno agendo nei confronti del Comune per mano dei Commissari ad Acta nominati dal Tar. Si tratta di creditori bistrattati e danneggiati dalla precedente Amministrazione perché non facenti parte del gruppo degli “amici”. La ditta Puccia ha notificato al Comune un pignoramento per oltre 3 milioni di euro. Ma pignorare non vuol dire incassare. Occorre che i fondi siano a disposizione. Cosa che non sarà possibile perché nel frattempo la nuova Giunta Comunale, in linea con la precedente, ha assoggettato al vincolo di impignorabilità somme per 37 milioni di euro. In parole povere, vuol dire che il creditore, che aspetta da 7 anni il risarcimento dei danni per il servizio svolto, dovrà attendere ancora un bel po'. Il Comune ha già fatto opposizione. E, come è ovvio, molto probabilmente vincerà questa fase. Ma sarà una brutta vittoria, perché ottenuta ai danni di una impresa, peraltro locale, che per anni ha svolto un servizio per la città. Il messaggio che passa è quello che i creditori possono attendere. E chi se ne frega se nel frattempo falliscono!

L’opposizione al pignoramento è l’ulteriore segnale che il Comune non è in condizioni di poter pagare regolarmente i suoi debiti e quindi che la situazione finanziaria è più grave di quella critica già accertata dalla Corte dei Conti. Inoltre, manifesta un modo di amministrare spregiudicato e sconsiderato, che è da biasimare. Pagare i debiti non è solo un obbligo giuridico, ma è anche un dovere morale e una responsabilità sociale. Che riguarda non solo gli amministratori, ma tutta la comunità. Non si può dormire tranquilli pensando che tanti creditori attendono pagamenti di crediti certificati da sentenze, sopportando da anni grandi difficoltà, mentre ci prepariamo a goderci la festa del cioccolato, per la quale abbiamo stanziato 115 mila euro. Ci auguriamo che con la nuova amministrazione la musica cambi. Per questo come Partito Democratico chiediamo alla Sindaca di voler informare la Città di quante procedure esecutive siano in corso e di indicare se e come il Comune agirà per onorare gli impegni con i creditori, senza usare gli espedienti, i sotterfugi e i favoritismi della precedente gestione. Le imprese e coloro che a ogni titolo lavorano con il Comune servono tutti i modicani. E hanno diritto ad essere rispettati, tutti e sempre.



Il segretario del Pd Salvatore Poidomani