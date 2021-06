Scicli - Gentile Ragusanews,

segnalo che ieri pomeriggio, con la solita puntualità annuale, qualcuno ha acceso la fumarola di Playa Grande, ben nota a chi è di questi luoghi. L'affumicazione da plastiche è reato, come sapranno i vostri lettori. Da quanto so, ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia provinciale. Mi auguro che i responsabili, facilmente individuabili, siano una volta per tutti scoperti e sanzionati.

Grazie della vostra attenzione.