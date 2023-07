La mia ansia in sala d'attesa, in ospedale a Ragusa

Ragusa - Gentile Ragusanews,

Vi scrivo in merito ad un problema con il quale mio malgrado mi son dovuta scontrare più volte e cioè la necessità di recarmi al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo Ii di Ragusa in qualità di accompagnatore.

La situazione è davvero gravissima ed occorre porvi rimedio con urgenza.

Arrivo con mia madre ottantasettenne, reduce da una frattura al bacino, che lamenta fortissimi dolori addominali e al triage, dopo averle soltanto misurato la pressione, le viene assegnato il codice verde. Dopo due ore di attesa nessuno l'aveva presa in carico e alle mie richieste di attenzione ho ricevuto solo risposte sbrigative e infastidite. La volta precedente abbiamo atteso con pazienza tutta la notte trattandosi di una frattura e constatando che ci fossero persone in attesa da più tempo e con problemi ben più urgenti. Ma questa volta la cosa è stata intollerabile; io posso aspettare i tempi necessari per gli esami e le valutazioni comprendendo la scarsità del personale, ma solo dopo che sia stata valutata da un medico la non urgenza del problema.

Non è possibile essere abbandonati così con il rischio di vedersi morire un caro tra le mani. Dopo due ore siamo andati via senza neanche firmare nulla perché la situazione era molto migliorata, ma la prossima volta? Saremo ancora così fortunati?

Grazie per l'attenzione che vorrete dedicare a questo mio messaggio.