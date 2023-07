La mia attesa di partire all'aeroporto di Comiso

Comiso - Sono da stamane allo scalo di Comiso in attesa di partire per Torino dopo 24 ore passate in totale assenza di informazioni adeguate.

L'unica comunicazione arrivata era errata. Mi invitava con un messaggio alle 23 di portarmi a Palermo, da Siracusa, con mezzi miei per prendere un volo alle 8. Volo poi cancellato.

Qui a Comiso la situazione è insostenibile e la calca pericolosa. Bambini in attesa negli spazi angusti da 24 ore. Caldo torrido. Nessuna assistenza ai passeggeri in attesa nè da personale (inadeguato e insufficiente) nè da istituzioni. L'unica informazione è che attendiamo, da voli provenienti da altre località anche estere, gli equipaggi per gli aerei presenti. Siamo stanchi, arrabbiati, mortificati. Mi scuso per la mail frettolosa fatta dal mio cellulare ma credo necessaria informazione pubblica.

Grazie per il vostro lavoro

Rita Giliberto