La mia cara bottiglietta d'acqua a 2 euro a Playa Grande

Scicli - Buongiorno Ragusanews,

vi segnalo quello che mi è successo ieri a Playa Grande, quando a causa dell'arsura sono andato a comprare una bottiglietta di acqua naturale in spiaggia. Costo, due euro. Ho strabuzzato gli occhi, anche perchè si trattava di una bottiglietta piccola (vedi foto che vi allego) di acqua naturale.

Capisco che si possa speculare anche sulla sete, ma che prospettive di crescita turistica ha un territorio in cui si spenna il malcapitato anche quando chiede l'acqua per gli assetati?

Grazie per l'eventuale ospitalità.