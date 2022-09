La mia cena a Mikonos a 20 euro, e il ritorno a casa in Sicilia

Ragusa - La mia vacanza a Mykonos e Paros meno cara di Marina di Ragusa. Il titolo sembrerebbe assurdo eppure, dopo qualche giorno trascorso nelle bellissime isole delle Cicladi, mi sono ritrovato spiacevolmente sorpreso da questa triste verità.

Sedersi nei locali dei colorati e caratteristici vicoli e pagare 10€ un cocktail magari incrociando anche qualche VIP è una cosa perfettamente normale a Mykonos, mentre a Paros si può gustare una spettacolare abbuffata a base di prodotti tipici (anche pesce) seduti sulla baia di Naoussa a 20€ (e anche meno) a persona. E non mi soffermo sull’abbondanza delle porzioni…

Adesso mi ritrovo a dover rientrare e vivere a casa mia, Marina di Ragusa, spendendo più di quando sono in vacanza in uno dei centri nevralgici del turismo mondiale. Mi rivolgo allora ai ristoratori di Marina di Ragusa, non sarà forse il caso di rivedere un attimo la vostra prospettiva? Non sarà forse il caso di ispirarsi a chi del turismo ne ha fatto un esempio internazionale?

Scrivo senza cattiveria e spirito polemico, ma perchè amo la mia Marina di Ragusa.

Grazie per l'attenzione.