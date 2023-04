La mia vacanza nell'agosto 23 in Sicilia, e l'auto a 171 euro al giorno

Milano - Gentile redazione di Ragusanews,

scrivo a voi perchè so che avete il coraggio di scrivere cose scomode. Ho prenotato la mia vacanza in Sicilia dal 20 al 27 agosto, optando per un'auto a noleggio da prelevare a Catania per tutto il periodo della vacanza.

La mia intenzione è di dividere la permanenza fra Catania, il siracusano e il ragusano e per questo motivo ho bisogno di muovermi con un'auto a noleggio. Bene, sapete quanto mi è costata un'utilitaria in quel periodo? 1200 euro, che diviso sette giorni fa 171 euro al giorno. Volete incoraggiare così il turismo in Sicilia?

Se non risolvete il problema del costo della mobilità in Sicilia, rischiate di uscire fuori mercato, e lo dico con grande dolore e dispiacere.

Grazie se riterrete di pubblicarmi.

Un vostro affezionato lettore.