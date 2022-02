La scuola in Dad e l'elaborato radar metereologico a Pozzallo

Pozzallo - Salve,

mi chiamo Giorgio Giardina, sono docente a tempo indeterminato di "Scienze della Navigazione" presso l'ITTL "G. La Pira" (ex Istituto Tecnico Nautico) di Pozzallo. Mi capita quasi quotidianamente di leggere commenti relativi alla istruzione scolastica nel periodo "pandemico" e molti di questi lo descrivono come una parentesi buia della nostra scuola. Anche se qualche lettore mi accuserà di presunzione (e di corporativismo), posso assicurare che, pur tra mille difficoltà, larga parte dei docenti, soprattutto nel periodo della DAD, ha speso ogni forma di energia (spesso anche fuori dagli orari curriculari) per garantire ai propri ragazzi una continuità didattica dignitosa in modo da non inficiare in alcun modo il percorso di studi intrapreso. Gli allievi, qualche volta accusati ingiustamente di staticità e scarso impegno, sono stati ( almeno per quanto mi riguarda) degli ottimi "collaboratori" nel portare avanti , anche se con tanta fatica, le nostre linee guida, approntate e modellate quotidianamente con tanta fatica, e spesso con improvvisazione, dal corpo docente. A supporto di quanto suddetto, vorrei raccontarvi un evento che, oltre a gratificare me e il mio Istituto, "rende onore" ai tanti colleghi e studenti che si sono spesi per la nostra scuola.

A giugno dello scorso anno, uno studente dell'IISS "La Pira" di Pozzallo (Pietro Di Raimondo) si è diplomato con 100 e lode, discutendo brillantemente un elaborato di radar-meteorologia. Per lo sviluppo dell'elaborato (in realtà non ha nulla da invidiare ad una tesi di laurea) ha collaborato il sottoscritto, suo docente di navigazione, e il colonnello Giuseppe Leonforte del servizio meteorologico dell'Aeronautica, massimo esperto in Italia in questo settore. Lo sviluppo dell'elaborato ha richiesto molte ore extracurriculari, con continui collegamenti a distanza. Per valorizzare il lavoro dello studente, e soprattutto per esaltare il lavoro che viene svolto quotidianamente in molti istituti nautici (e non solo), il “La Pira” di Pozzallo ha organizzato una videoconferenza lo scorso 10 febbraio. Relatori il colonnello Leonforte, lo studente

Di Raimondo e altri due ufficiali, previsori meteo Rai. Alla conferenza ha partecipato anche Gianmarco Mancini, Comandante di Costa Crociere il quale si è collegato in modalità “Live” da Costa Luminosa per dare ai nostri giovani, molti dei quali diventeranno Ufficiali della marina

mercantile, un messaggio di speranza e soprattutto...di Ripartenza.