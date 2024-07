La solita perdita d'acqua in via Risorgimento a Modica

Modica - Buonasera.

Vi segnalo questa perdita d'acqua che da molte settimane seppur aver fatto la segnalazione agli uffici competenti continua a versare in strada a Modica via Risorgimento 6. Migliaia di litri di acqua potabile. Già negli anni scorsi sempre in questi periodi sempre nella stessa zona e stesse tubature avevano fatto le riparazioni. Ma a quanto pare il comune di Modica non è sensibile a queste perdite d'acqua potabile.

Grazie. Cordiali saluti.

Antonino Crucetta