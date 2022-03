La stella gorgone a Milazzo è una nostra scoperta

Milazzo - Gentile redazione di Ragusanews,

mi chiamo Mauro Alioto e sono il responsabile del centro di immersioni subacquee Blunatuta di Milazzo, nonché biologo marino. Vi scrivo in merito all'articolo che è stato pubblicato in data 7 Marzo di cui il link di seguito: https://www.ragusanews.com/attualita-stella-di-gorgone-nei-fondali-siciliani-lo-scalpo-di-medusa-150394/.

Desidero precisare che, la specie marina, menzionata nell'articolo, è stata segnalata nelle acque milazzesi già dal 2016, in cui il sottoscritto, in collaborazione con il noto fotografo e naturalista Francesco Turano, divulgò, attraverso articoli e reportage foto/video, la presenza dei primi esemplari di Astrospartus mediterraneus rinvenuti nello specchio acqueo di Capo Milazzo. La specie in questione è una ofiura comune nel Mar Mediterraneo e che, quasi sicuramente, risiede anche nelle acque milazzesi prima del 2016, secondo quanto riportato dalle testimonianze di pescatori professionisti, trovandola impigliata, come cattura accidentale, nelle reti da pesca.

A testimonianza di quanto scritto sopra, Vi allego poster scientifico che abbiamo redatto e risalente al 2017 dopo numerose immersioni di monitoraggio ambientale sul campo, premiato in occasione del XIII Congresso dei Dottorandi in Ecologia e Scienza dei Sistemi Acquatici organizzato a Palermo dalla S.It.E. (Società Italiana di Ecologia). Allego inoltre, foto datata e scattata nelle acque milazzesi e link di un video amatoriale (https://www.youtube.com/watch?v=IdbGEUagaB4) presente sul nostro canale Youtube girato circa 4 anni fa da un nostro appassionato cliente subacqueo.

Rimango a completa disposizione se interessati alla pubblicazione di ulteriori articoli che seguano il filone ambientale marino e che rispecchino la reale ed aggiornata condizione dei ricchi e ancora poco conosciuti fondali di Capo Milazzo.