La strana puzza dell'acqua nella cisterna a Ragusa

Ragusa - Salve Ragusanews,

sono un cittadino di Ragusa ovest e avrei un quesito per l'amministrazione comunale riguardante la crisi idrica.

Ho notato che in parte il problema è stato risolto forse attingendo dai pozzi inquinati come si diceva in passato, sarebbe cosa buona e giusta sapere quali prodotti chimici siano stati usati per rendere questa acqua fruibile ai cittadini Ragusani visto che l'acqua nella cisterna fa puzza di vernice o solvente.

Grazie per una sicura e celere risposta.