Lavori Anas a Catania, anche io ho perso l'aereo

Ragusa - Gentile Ragusanews,

Ho letto il vostro articolo sulla ragazza che ha perso il volo per Londra.

Io sarei dovuto partire per Bari alle 19:50, orario invece in cui sono arrivato in aeroporto. Non avevo nemmeno bagagli da imbarcare sarei stato velocissimo. Sarebbe bastato arrivare 15 minuti prima nonostante io fossi in anticipo di un'ora e mezza. Esattamente l'ora e mezza che ci ho messo per fare un tratto che in tempi normali bastavano 10 minuti... Sarebbe bastato mettere un cartello all'entrata di Lentini (lavori sulla corsia di destra all'altezza dell'entrata da Siracusa) e ci si sarebbe risparmiato la coda che partiva dall'inizio dei trafori... Almeno 10 km prima. Nessuna comunicazione, nessuna informazione...

Questo è disinteresse (o strafottenzeria).

Qualcuno ogni tanto saltava la fila passando per la corsia di emergenza; la tentazione era fortissima, avrei certamente raggiunto il mio volo in tempo. Ma quasi nessuno ha ceduto alla tentazione scegliendo civilmente di tenerla libera. Libera per quel possibile incidente che poi si è rivelato essere un raschiamento della manto stradale della corsia di destra incompiuto...

Ora scrivo dall'autobus che si è appena imbarcato sul traghetto che in 9 ore mi porterà a Bari. Mi aspettano delle lezione con obbligo di frequenza e sarà fantastico seguirle con un 3 ore di sonno se sarò fortunato. Il mio è un danno relativamente piccolo. 60 euro di biglietto perso e 57 del biglietto del bus, un panino e l'acqua... Però era evitabilissimo. Bastava segnalarlo.

Chi pagherà per questo disagio?