Le falsità di una vostra lettrice sulla mostra di Lauretta a Noto

Noto - Egregio Direttore,

Le scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione culturale Altera Domus, che ha avuto il privilegio di organizzare e promuovere nella Galleria del Palazzo Nicolaci di Noto la mostra personale dell'artista Francesco Lauretta dal titolo "In questa luce", oggetto di una lettera (che la Vostra testata Vostro articolo pubblicato su Ragusanews.com il 23 agosto u.s., a firma di Eleonora Aimone).

Nella lettera in questione - infarcita di insinuazioni superflue oltreché denigratorie nei confronti di chi la mostra in questione l'ha organizzata - l'autore/autrice (ignoto/a), dopo avere esaltato la bellezza della mostra stessa, al vernissage della quale dichiara di avere con soddisfazione partecipato, lamenta di non essere poi stato/a in grado di rivisitare la mostra medesima, in diversi giorni delle settimane successive, da ultimo alle 19.30 circa di sabato 21 agosto u.s., e che nella medesima sfortunata circostanza sarebbero incorsi conoscenti e parenti dell'estensore della lettera da Voi (acriticamente) pubblicata.

Prosegue l'estensore della lettera, dicendo che nel medesimo pomeriggio di sabato 21 agosto u.s., avrebbe incrociato una famiglia ed una coppia, le quali avrebbero senza successo tentato di accedere alla mostra. Niente di più falso e infamante!

Infatti, è bene fin da subito chiarire che la mostra in questione, non è, e non è mai stata ospitata all'interno di Palazzo Nicolaci, il cui portone di ingresso, nelle occasioni citate dell'autore delle lettera, era chiuso - se lo era - legittimamente, e ripeto, all'interno di Palazzo Nicolaci, l'autore della lettera in commento non avrebbe trovato la mostra personale di Francesco Lauretta, che è invece ospitata, come lo è stata fin dall'inizio, nei locali della Galleria di Palazzo Nicolaci, alla quale si accede da altro ingresso e da altro cortile, rispetto a quello che consente l'accesso a Palazzo Nicolaci. Ciò è, peraltro, chiaramente indicato in tutto il materiale promozionale relativo alla mostra suddetta, dove si legge a chiare lettere che la stessa è ospitata presso la "Galleria Palazzo Nicolaci" (v. locandina allegata).

Altera Domus, in qualità di organizzatrice e promotrice insieme alle Gallerie Bonelli di Milano e Collica & Partners di Catania, non può quindi accettare una tale mistificazione, probabilmente dolosa, della realtà, ed il discredito che tali infamanti affermazioni contenute nella lettera in commento, le quali minano ingiustamente la professionalità di chi la mostra l'ha con passione e competenza organizzata, promossa e con altrettanta professionalità la sta gestendo, consentendone la fruizione alle centinaia di persone che dall'inaugurazione ad oggi l'hanno potuta regolarmente fruire in tutti i giorni ed orari programmati, inclusi quei giorni ed orari, nei quali, l'autore della lettera da Voi pubblicata ha falsamente addotto di avere trovato la porta d'ingresso "sprangata".

D'altro canto, se nessuna censura può essere rivolta alla vostra testata riguardo al contenuto della lettera, altrettanto non può dirsi per la decisione di prestarsi a pubblicarla, in modo acritico, senza premurarsi di contattare preventivamente gli organizzatori della mostra per sentire la loro versione, che mi vedo quindi costretta a esporre in questa mia lettera, che mi aspetto e auguro troverà sulla Vostra testata lo stesso spazio e visibilità che è stato concesso alla lettera da voi pubblicato il 23 agosto u.s., che nel momento in cui Vi scrivo ha totalizzato le bellezza di ben 3.166 visualizzazioni, raggiungendo quindi, oltre tremila persone che qualora prestassero fede alle infamanti affermazioni dell'autore, probabilmente non si recheranno a visitare la mostra, qualora lo avessero in animo, il che è già una sconfitta per l'arte e la cultura, di cui l'Associazione che rappresento tenta con tutte le proprie forze di promuovere.

Con osservanza.

Associazione Culturale Altera Domus

La Presidente Paoletta Ruffino