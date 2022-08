Le mapantigghie e la multa, ci scrive la società delle strisce blu

Modica - Abbiamo appreso da una vostra pubblicazione la segnalazione da parte di un utente in visita presso la città di Modica, che a seguito il mancato funzionamento di un non meglio identificato parcometro ha ricevuto regolare verbale per la mancata esposizione del ticket che a suo dire non sarebbe stato possibile effettuare.

Ci corre l'obbligo rappresentare che i parcometri gestiti dalla scrivente sono dotati di apparato elettronico che in caso di guasto emette degli alert di segnalazione alla centrale guasti, al fine di poter intervenire tempestivamente, nonostante ciò non sia avvenuto, abbiamo in ogni caso provveduto al controllo della memoria di tutti i nostri dispositivi che in tutto il mese di agosto non hanno memorizzato alcun guasto.

Vogliamo aggiungere inoltre che l'utente poteva, in ogni caso effettuare, nell'eventialità, il pagamento in altro parcometro stante che ogni zona è servita da almeno tre parcometri nel raggio di 50 metri ed inoltre poteva anche rivolgersi ad uno degli addetti presenti in zona. Tra l'altro occorre precisare che l'utente in questione, ad oggi, non ha provveduto ad effettuare nessun reclamo ai nostri indirizzi.

Tanto si doveva, cordiali saluti

BLUMOD