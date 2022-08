Marina di Ragusa, Casuzze off limits per noi del villaggio Gesuiti

Ragusa - Buongiorno,

sono un residente del villaggio Gesuiti e come per tutti gli altri residenti, Casuzze è diventata per noi una zona off limits, con dànno per i commercianti di Casuzze che hanno visto letteralmente scomparire gli avventori del territorio Punta di Mola-Gesuiti per il "taglio" inopportuno e scellerato del tratto via Ottaviano-piazza Casuzze a causa della pista ciclabile.

News Correlate Viabilità a Marina di Ragusa, il sindaco Cassì risponde al nostro lettore

Ho segnalato alla segreteria del Sindaco di Ragusa, senza alcuna risposta naturalmente, che oltre a dissuadere il pubblico a superare quel tratto di strada perché costretti a percorrere, per ritornare a Punta di mola e gesuiti nonché verso marina di Ragusa, la deviazione nel centro abitato di casuzze verso la circonvallazione, tratto stretto come carreggiata, transitata da pedoni, biciclette, e persone a spasso col cane, tratto in cui transitano autobus di linea che puntualmente si imbottigliano in un punto in cui restringe a imbuto.

Il suddetto tratto di circonvallazione totalmente al buio ospita quindi anche il transito degli adolescenti (tra cui anche mia figlia), in cinquantino, che dalle spiagge della costa Casuzze, Caucana e Punta Secca devono ritornare percorrendo questa deviazione transitatissima e ripeto, al buio.

Grazie per l'ospitalità che Ragusanews vorrà riservarmi, e buon lavoro.