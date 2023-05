Matteo, da studente di agraria ad operatore qualificato, torna a scuola

Modica - Può sempre succedere che uno studente possa ritornare nella stessa scuola dove ha studiato e conseguito il diploma ed assolvere ad altri compiti anche di responsabilità. Per quanto conosciamo possiamo parlare di persone che hanno trascorso si può dire una vita intera sempre nella stessa scuola, prima da studenti e poi da impiegati, insegnanti, operatori scolastici e anche Presidi. Anche per il nostro Matteo pare che si stia verificando la stessa cosa.

Infatti, dopo aver conseguito la qualifica di operatore agricolo e nel 2015 il diploma al Professionale Agrario di Modica, Matteo si trasferisce al nord e prende servizio presso l’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Arturo Prever, in Piemonte. Matura in pochi anni una bella esperienza pratica in quanto si occupa di specifici e complessi lavori aziendali dimostrando capacità professionale e grande spirito di collaborazione con docenti ed alunni della scuola. Non vorrebbe lasciare quella realtà dinamica ed incentivante, ricca di tante esperienze umane e professionali ma come tante persone del sud è attratto dalla propria terra e come sempre bisogna decidere.

Da qualche anno è rientrato in Sicilia e oggi lavora nello stesso Istituto dove si è diplomato. Certamente conosce molto bene l’azienda dell’Istituto “P. Grimaldi” dove ha mosso i primi passi, dove ha imparato ed applicato le prime conoscenze di agraria dove ha visto nascere, maturare e raccolto i frutti del suo lavoro da studente. Oggi invece ha altri compiti da svolgere in quanto impegnato a trasmettere ad altri le sue competenze, ai giovani studenti in agraria che hanno tanta voglia di imparare a praticare e sicuramente, come lui, il desiderio presto di arrivare. Come tante persone che conoscono e amano il proprio lavoro, anche Matteo vuole realizzare, rendere visibile tutto ciò che ha imparato in anni di studio e di applicazione.

Ora nella sua terra trova più motivazione a svolgere particolari lavori che lo rendono più partecipe e più responsabile. In campo agricolo non si finisce mai di imparare, di applicare le proprie competenze per trovare nuove soluzioni magari più vantaggiose per le colture, per l’uomo, per l’ambiente. Il lavoro del tecnico agrario è certamente una continua ricerca applicata e Matteo dimostra tutti i giorni di saperlo fare.