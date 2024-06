Mia figlia di 14 anni salvata in mare a Marina di Ragusa

Ragusa - Spett.le Redazione di RagusaNews,

vi chiedo se potete pubblicare questo mio annuncio di ringraziamento che Va ai Ragazzi del Salvataggio della Postazione del "Margarita" a Marina di Ragusa.

Ragazzi pronti, attenti e molto professionali.

Mia figlia 14 enne insieme ad una sua amica ieri, a causa del mare un po' mosso, sono state tirate al largo dalla corrente e nemmeno il tempo di accorgermene vedo i tre ragazzi del salvataggio partire come saette.

Con tanta professionalità e tempestività sono riusciti a portare a riva le due ragazzine, fortunatamente senza conseguenze ma solo un po' di paura per noi ed i bagnanti.

Io ed i miei figli ringraziamo di vero cuore i bagnini per la loro tempestività, bravura, attenzione e professionalità, ringrazio personalmente il proprietario e lo staff del "Margarita" per il loro sostegno e spero per i bagnini che la Capitaneria di Porto possa loro premiarli in qualche modo per avere salvato due vite e soprattutto per il lavoro che svolgono tutti i giorni per tutta la comunità. Grazie Ragazzi di Cuore.

F.G.