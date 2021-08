Mia figlia disabile e il tampone all'hub di Modica

Modica - Sono mamma di una ragazza disabile di Pozzallo. Mercoledi io e mia figlia ci siamo recati all'Hub vaccinale di contrada Beneventano per fare un tampone, c'erano almeno 50 macchine in attesa di tampone. Mi sono avvicinata ai medici dicendo che mia figlia era epilettica con percentuale 100% e gentilmente non poteva aspettare tutte queste persone. Sa cosa mi ha risposto la Dottoressa: signora, è disabile chi non riesce a deambulare. E' una vergogna, alla fine io e mia figlia siamo ritornate a casa senza tampone in attesa di farlo a pagamento. Con questo messaggio vi voglio solamente far conoscere la mia esperienza.

Vi ringrazio anticipatamente e le auguro una buona serata.