Modica, cacciati da un locale perchè chiediamo il rispetto Covid

Modica - Io, catanese ormai da anni adottata da Modica per le mie vacanze estive, con casa di proprietà in centro e l’abitudine di assaporare la città da turista per 30 giorni l’anno, godendomi la sua bellezza e condividendola internazionalmente con amici e contatti di lavoro sparsi per il mondo, ieri a Modica sono stata schiaffeggiata moralmente.

Non da Modica, intendiamoci, bensì da una delle rappresentanze più rinomate della sua offerta gastronomica e della sua filiera turistica.

Accade in centro. In uno dei bar più rinomati.

Accade che una mattina di Agosto, recandomi come consuetudine a fare colazione, fatico a trovare un tavolo all’aperto libero. Educatamente attendo in disparte, per non affollare il perimetro del locale e non star vicina ai clienti seduti a consumare prima di me.

In tempo di Covid è il minimo che chi è dotato di senso civico dovrebbe fare.

Liberatosi un tavolino nella fila più esterna del locale provo a sedermi, ma si avvicina un assembramento di persone (presumibilmente non del posto) che per attendere il liberarsi di un tavolo decide che sia opportuno accalcarsi addosso al mio, senza mascherine e, quindi, alitandomi addosso senza il rispetto della distanza minima di 1 metro richiesta dai protocolli di sicurezza Covid. Rispetto imposto al locale stesso, per inciso.

Silenziosamente mi alzo e cedo il tavolo ad alcuni di loro. Preferisco attendere un altro tavolo più interno, sperando di consumare la mia colazione più in sicurezza. Eh sì, perché io la seconda dose del vaccino non l’ho ancora ricevuta, dato che dei problemi di salute me lo hanno impedito. Quindi esercito il diritto di richiedere cautela. Anzi, di richiedere il basilare rispetto delle attuali regole vigenti a livello nazionale per la consumazione in bar e ristoranti seduti all’aperto.

Mi siedo nel secondo tavolino, mentre caoticamente continuano ad affollarsi gruppi di persone attorno ai tavoli esterni del bar, attendendo indisciplinatamente il loro turno, ma senza che chi di dovere gli indichi qual è la disciplina da tenere. Male loro, quindi, ma male anche i proprietari del locale.

Un signore vede bene di sedersi nella panca di fianco al mio tavolino, con la mascherina abbassata, e talmente vicino da poterlo quasi invitare a prendere posto con me, tanto eravamo ravvicinati. Il mio compagno (eravamo in due) chiede educatamente, e in disparte, alla cameriera di poter domandare al signore di alzarsi la mascherina (come protocollo prevede) o distanziarsi. Il signore, dopo aver lamentato che lui aveva il green pass (sì, lui si, ma io ancora attendo il mio), si sposta, con le scuse della cameriera. A lui, non a noi.

Consumo la mia colazione. Il mio compagno va a pagare. E qui succede quanto nemmeno in una delle meglio riuscite candid camera televisive poteva realizzarsi. I gestori del locale rimproverano il mio compagno per, cito testualmente, aver creato “problemi”, “non consentirgli di lavorare serenamente”, “costringerli a scegliere tra un cliente e un altro”, concludendo con un invito a non presentarci più al locale, ribadito da un rafforzativo “e che sia una promessa!”.

Parafrasando con meno eleganza: ci hanno buttato fuori. A noi, sì. Per aver chiesto il rispetto della distanza di sicurezza. Assurdo? Ritengo di sì.

Perché vale la pena raccontare questo episodio che trasuda dell’incredibile, sebbene sia realmente accaduto?

Perché accade, innanzitutto.

Perché accade in Sicilia, terra che vuole diventare destinazione turistica ma che poi fa tanti autogol da compromettere essa stessa la possibilità di riuscirci.

Perché accade in un locale che si vanta di essere eccellenza in città, e che per i suoi prodotti sarebbe pure titolato ad esserlo, ma che per l’ignoranza nell’accoglienza oggi ha dimostrato di non meritare questa nomina.

Perché accade nei riguardi di una cliente che viene ogni anno, almeno 30 giorni l’anno ed anche due volte al giorno. Nello specifico, una operatrice del settore turistico e degli eventi, che lavora per la promozione turistica e territoriale anche di Modica, che si occupa di comunicazione e marketing sui social e che di reputazione della Sicilia non solo ne conosce il significato, ma lavora dietro le quinte per elevarne il livello, portare indotto economico sul territorio e nel suo piccolo contribuire a rendere, in questo caso, Modica non un comune tra tanti nella mappa della Sicilia, ma una destinazione turistica scelta internazionalmente.

Perché accade nei confronti di una persona che ama Modica. Ha scelto di abitare a Modica. Torna ogni anno portando affetto a Modica. Torna ogni anno in quel bar, aprendo la porta con il sorriso di chi ritrova dei cari amici che non vede da mesi e ogni giorno ha il piacere di regalarsi un momento in loro compagnia.

E lo racconta a tutti. Ne parla bene.

Perché il passaparola positivo fa bene al cuore e fa bene alle imprese che meritano.

Esatto, a quelle che meritano. Non a quelle che ti ‘buttano fuori’ dal loro locale perché chiedi il rispetto delle distanze di sicurezza che lo Stato ha stabilito per i ristoratori e che loro non sono capaci di far valere, a danno dei più vulnerabili.

[E poi ci chiediamo perché la Sicilia sia la peggiore regione d’Italia per numero di contagi e rischia di tornare zona gialla a giorni?]

Quale oltraggio avremmo recato al locale o ai clienti che, anzi, si sono accomodati prima del loro turno avendogli ceduto il nostro tavolo?

Quale danno avremmo causato al signore della panca che anzi ha ricevuto un tavolino extra allestito lateralmente appositamente per lui?

Quale ineducazione avremmo esercitato noi che abbiamo avanzato la nostra richiesta sottovoce al personale, ricevendo in cambio un coro ad alta voce di 4 persone contro 1 che lo buttavano fuori, come il più malconcio dei cani randagi, facendogli fare una brutta figura senza ragione?

Ma no. La brutta figura l’hanno fatta loro. La brutta figura l’hanno fatta fare alla città.

E Modica non merita di essere presentata così a chi la viene a visitare.

Non merita di prendere a calci chi viene a spendere e a portare in giro il meglio della città.

Non merita di essere affossata dopo i tanti tentativi che l’amministrazione comunale, con apprezzabile impegno e dedizione, sta facendo per costruirne un’immagine turistica perché uno dei bar più frequentati non sa far rispettare delle poche regole base, non sa comportarsi e non sa, ancor peggio, scusarsi.

E allora siamo noi che chiediamo ‘Scusa’ per conto loro a Modica. Sì, perché Modica non se lo merita.

E se questa città ha una chance di diventare destinazione turistica e ricevere la luce che merita, per sé e per le imprese che lavorano onestamente e rispettosamente per elevarne la cultura dell’ospitalità, è bene dargliela partendo dall’ammonire e rieducare coloro che dimostrano di aver bisogno di educazione.

Non sapete accogliere? Non fatelo. Non sapete rispettare le regole? Rimuovete allora i finti cartelli con i vademecum appesi alla porta.

Non basta saper fare una buona granita o cioccolata per essere chiamati ’eccellenza’. Serve tatto, sensibilità, cultura, rispetto, garbo. E i gestori di questo locale hanno dimostrato di non averne.