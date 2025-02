Modica, ho pagato le tasse e combatto con i solleciti di pagamento di tasse pagate. Perchè?

Modica - Gentile Ragusanews,

con la presente riscontro il sollecito che allego a questa lettera, fornendo in allegato la prova di pagamento a mezzo bonifico bancario con relativo numero di CRO.

Questo è il quarto sollecito che ricevo in poche settimane per dei tributi regolarmente pagati nel corso degli anni precedenti; vorrei quindi cogliere l'occasione per condividere delle riflessioni personali con la stampa locale e nazionale sul sistema contabile e di riscossione adottato dal Comune di Modica.

Innanzitutto mi chiedo perché un cittadino che paga regolarmente le tasse debba perdere del tempo a produrre prove di pagamento e a compilare moduli da inviare a mezzo pec, e-mail o ancora peggio, presentandosi di presenza presso gli uffici del Creset. Quindi deve poi sollecitare delle risposte dall'ente preposto che richiedono diverse settimane o mesi. Mi chiedo ancora se su una singola utenza al Comune risultano quattro situazioni creditorie inesistenti, sull'intera comunità modicana quale sarà la percentuale di errore sui tributi da incassare?

Questo mi porta a pensare che il sistema contabile dell'ente abbia delle forti carenze nel rappresentare chiaramente la situazione creditoria/debitoria dello stesso, e quindi la recente dichiarazione di dissesto su quali basi numeriche si poggia?

Infine una riflessione va alle fasce della cittadinanza più deboli, anziani, gente con basso grado di scolarizzazione, ecc. che, ricevendo solleciti di pagamento errati, per semplicità o per difficoltà proceda a pagare più volte lo stesso tributo. Concludo ringraziandovi per l'attenzione che vorrete dare a questa mia e, con l'auspicio di un miglioramento del sistema attuale, porgo cordiali saluti. Salvatore A.