Modica, noi spacciatori? Abbiamo chiesto incidente probatorio

Modica - Scrivo nell’interesse e quale difensore di fiducia di uno dei commercianti modicani, denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti e destinatari del provvedimento di sequestro della c.d. canapa light, di cui si è occupato un vostro recente articolo.

Nell’ambito dell’indagine che ha suscitato il Vostro interesse, il mio cliente viene additato quale spacciatore di sostanze stupefacenti, nonostante si sia limitato a vendere prodotti derivati dalla canapa non solo con un thc inferiore allo 0,5 %, ma privi di qualsivoglia effetto drogante. E ciò è chiaramente indicato sia nelle etichette dei prodotti in questione, sia nei siti commerciali dei fornitori, sia nelle perizie tossicologiche che i fornitori di tali prodotti forniscono ai negozianti.

E’ vero come da Voi correttamente indicato che la Suprema Corte di Cassazione nel maggio del 2019, per colmare la totale incertezza normativa in materia, ha stabilito che la vendita di inflorescenze di canapa costituisce reato a prescindere dalla quantità di thc contenuto nella sostanza, ma è anche vero che quella stessa sentenza stabilisce che la vendita di inflorescenze integra il reato di spaccio, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

Ebbene tutta la documentazione in nostro possesso esclude qualunque effetto drogante della sostanza, ma in ogni caso, non avendo nulla da nascondere, il mio cliente ha chiesto espressamente all’A.G. di disporre un incidente probatorio affinchè tossicologi forensi individuati dal Giudice accertino la sussistenza o meno di effetti droganti della sostanza sequestrata, della quale, allo stato, per garantire ogni utile accertamento, non abbiamo chiesto il dissequestro.

Tutta la merce, peraltro, era regolarmente acquistata e fatturata da aziende autorizzate alla coltivazione.

Tanto si doveva per doverosa precisazione, a tutela dell’immagine del mio assistito.