Mpanatigghie, Cara Ragusanews, fuori luogo l'ironia sul baccalà

Modica - Gentile redazione di Ragusanews, sono una vostra lettrice da Tindari, appassionata del Val di Noto ormai da tempo immemore e che da sempre segue con piacere il vostro giornalismo d'inchiesta e i vostri articoli in generale.

Mi duole dire che non trovo all'altezza l'ultimo articolo riguardante il baccalà vicentino, in risposta alle polemiche farneticanti dello sventurato turista vegetariano. Trovo che la risposta faccia eco solo ad un becero campanilismo che non prende atto delle normative vigenti. Invece di fermarsi a riflettere su un'ambigua "usanza" nostrana, si scade nella facile (e sciocca) ironia.

Così il sud muore.

Sembra il tipico atteggiamento parassitario del sud che è bravo solo a lamentarsi e ad attaccare gli altri, cosa dalla quale dovremmo cercare di emanciparci. Del resto, visto che il cibo è cultura, non ritengo opportuno denigrare usi e costumi del Veneto. Mi permetto di fare mio il pensiero del grande Tomasi di Lampedusa che diceva: “Sono almeno venticinque secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche ed eterogenee civiltà. Tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui.”

Voi come ci rimarreste se venisse attaccato il cioccolato importato dalla tradizione Azteca o le scacce, ispirate sulla falsa riga delle originali Ragusane? Suonerebbe davvero stonato e non possiamo permettercelo! Noi Siciliani siamo nati signori e portatori di cultura e tradizioni millenarie, e tali dobbiamo rimanere.

Con stima e affetto immutati,

Prof.ssa Anna Camillò