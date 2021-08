Non è vero che Ragusa era l'ultima provincia senza autostrada

Carissima redazione, ho trovato un vostro articolo sulla apertura della Autostrada da Siracusa a Gela, ove scrivete che il giorno della vergogna in considerazione del fatto che Ragusa è stata sino a ieri l’unica provincia in Italia a non avere nemmeno un chilometro di autostrada.

Purtroppo questo è un grosso errore, perché la Vostra provincia non era l'unica provincia italiana ad essere priva di tronchi autostradali.

La Sardegna è l'unica regione completamente priva di autostrade.

Nella vostra regione, Agrigento resta senza autostrade.

Nel Continente sono prive di autostrade le provincie di Brindisi, Lecce (Puglia), Matera (Puglia), Cosenza e Crotone (Calabria), Isernia (Molise), Latina e Viterbo (Lazio) e, nel Nord, le Provincie di Lecco e Sondrio (Lombardia).

Scusate la prolissità, ma ho sentito il desiderio di scrivere questa precisazione.

Un saluto dall'altra parte del Continente.

Aldo Dal Bò.



P.S. non ho usato la parola "Nord" per non essere coinvolto con un certo movimento secessionista assolutamente Non gradito di cui preferisco non fare il nome....

