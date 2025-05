Nostra madre ricoverata in cardiologia a Ragusa, una esperienza di umanità

Ragusa - Gentile Ragusanews,

Desidero esprimere a nome mio e della mia famiglia tutta la nostra gratitudine e il nostro profondo riconoscimento allo Staff dell’U.T.I.C del Giovanni Paolo II di Ragusa, per il loro straordinario lavoro di reparto che questa volta ha visto coinvolta nostra madre, la sig.ra Carnemolla. Il vostro impegno, la vostra professionalità e il vostro amore hanno fatto la differenza. Quello che mi ha particolarmente colpita è stata la vostra umanità, la cura con cui l’avete assistita. Grazie di cuore per aver avuto tanta attenzione, per averci anche rassicurati e supportati in un momento in cui noi ci sentivamo persi, grazie per la pazienza con cui ci informavate tutte le volte in cui abbiamo chiesto notizie. Siete delle persone straordinarie, il vostro lavoro va oltre la semplice professione: è un atto di grande umanità in un mondo dove tutto si sta perdendo.

Con stima, per le figlie

Esther