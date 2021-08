Noto, come impedire al pubblico la fruizione di una mostra bellissima

Noto - Ho visto una mostra bellissima! Si intitola In Questa Luce, è curata da Pietro Gaglianò e si trova a Noto, presso la Galleria Palazzo Nicolaci, che Altera Domus ha scelto quale sede della personale di Francesco Lauretta, in collaborazione con le due importanti gallerie che rappresentano l’artista, ovvero Galleria Bonelli di Milano e Collica&Partners di Catania.

Questo è avvenuto qualche settimana fa, quando mi sono recata al vernissage della mostra, che ha visto una notevole partecipazione di pubblico, con tanti addetti ai lavori – come sovente accade alle inaugurazioni – artisti, collezionisti, galleristi, appassionati d’arte, tutti entusiasti delle opere e molti di essi pronti a tornarvi per goderne con più tranquillità, come io stessa mi ero ripromessa di fare. Tuttavia, per ben tre volte nelle scorse settimane ho tentato di ripetere la visita alla mostra e per ben tre volte l’ho trovata chiusa. È accaduto anche sabato scorso, intorno alle ore 19:30, in piena stagione turistica e con la città affollata anche per via di importanti eventi estivi che hanno richiamato un’incredibile folla a riempire le vie di Noto. È accaduto a me e, ripetutamente, a parenti, amici e conoscenti che avrebbero desiderato visitare la mostra, è accaduto a una famiglia che ho incrociato proprio quel pomeriggio e che era già al suo secondo tentativo e ad una coppia che varcava l’ingresso del cortile di Palazzo Nicolaci mentre io ne stavo uscendo. La porta d’ingresso era chiaramente chiusa – sprangata, anzi! – e nessun avviso ne annunciava l’eccezionale chiusura, forse perché, ahimè, l’eccezione è diventata consuetudine e i responsabili della gestione dei locali (gli unici non accessibili di tutto l’edificio, all’interno del quale sono, fortunatamente, visitabili altri spazi ed eventi) non si preoccupano nemmeno più di avvisare i visitatori.

Ritengo ovviamente grave quanto accade, ritengo tutto questo una mancanza di rispetto nei riguardi dell’artista e delle gallerie che lo rappresentano, di chi ha lavorato all’organizzazione della mostra, ma, soprattutto, nei riguardi del mondo dell’arte e del pubblico a cui si impedisce di fruire di una delle mostre più belle dell’intera stagione – certamente la più bella, per me! - vieppiù dopo il lungo periodo di limitazioni cui la pandemia ha costretto l’intero Paese, ora affamato di cultura e bellezza e in una città come Noto, che si fregia di essere il fiore all’occhiello del sudest siciliano.

Confido nel fatto che questa mia pubblica protesta possa contribuire alla riapertura dei locali della mostra, almeno nei giorni e negli orari indicati, ovvero dal giovedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 21:00, dato che questa in corso sarà l’ultima settimana utile prima del definitivo disallestimento, e che l’artista, uno dei più intensi che la Sicilia abbia avuto negli ultimi decenni, possa godere della meritata visibilità.

Infine, vorrei spendere alcune parole in merito alla mostra - sia che essa venga riaperta, sia nella sventurata, reiterata ipotesi che non sia più possibile fruirne - soffermandomi dapprima sull’artista, Francesco Lauretta, figura degna di nota fra le mille altre che affollano le sue opere: creatura originale, eccentrica, curiosa, interessante, a metà fra Claude Monet e Philippe Petit, un pittore funambolo, insomma; dalle bellissime gambe (diamo pure e frivolamente a Cesare quel che è di Cesare!) e dallo sguardo mobile, sfuggente e penetrante a un tempo, uno sguardo ironico, profondo, interessato, divertito, analitico, in una parola, istrionico. E questo stesso sguardo è quello che riserva al mondo e alle immagini che lo compongono e che ci restituisce in forma tanto straordinaria dopo studio sistematico e accurato.

Ispicese di nascita, Lauretta si forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la preziosa guida di Emilio Vedova, quindi si trasferisce a Torino, dove sperimenta installazioni, performance e video art. E’ solo alla fine degli anni ’90 che approda alla pittura; riguardo tale percorso, l’artista afferma: “Sono diventato un pittore quando sono riuscito a conquistare e raggiungere lo scopo che per molti anni avevo sognato di superare per godere in euforia la bellezza di coniugare la teoria e l’applicazione pratica della medesima. E come pittore mi occupo di poesia, di morte per comporre cose future, di musica, di narrativa. Le tematiche sono intimiste: abito lo spazio strettissimo del Tu e del Tuo. Sono un Inesistenzialista”.

E tale Inesistenzialismo, in cui non può trovare dimora il sentimento dell’angoscia, proprio perché scalzata dall’occupazione dell’artista in tematiche della cui bellezza “godere in euforia”, tale Inesistenzialismo – dicevo – pervade le opere in mostra a Palazzo Nicolaci, che omaggiano la terra siciliana, i suoi luoghi, la sua luce ed il suo popolo, le sue peculiarità e le sue squisite contraddizioni. Oltre che opere pittoriche – grandi tele, dipinti e disegni su carta – la mostra presenta anche installazioni e neon che trattano i temi cari a Lauretta e ne fanno uno degli artisti certamente più interessanti del panorama nazionale. Le suggestive feste dei Santi Patroni, tanto care all’autore fin da quando, ragazzo, suonava nella banda musicale della sua città, e i cui irriducibili portatori, in perenne bilico – o collaudato equilibrio? - tra sacro e profano, attraversano vie e secoli mantenendo intatto quel misterioso propellente che è la fede; una cassata siciliana, grande, patinata, talmente bella da apparire intoccabile e, per questo, affidata al tempo che comincia a lasciarvi sopra le sue inesorabili tracce; i contadini, i pescatori, i venditori, affaccendati o a riposo, ma tutti in posa per il grande ritratto; il commovente Cristo, scorciato e così plastico che sembra staccarsi dallo sfondo e dal supporto stesso della tela; e poi le carte: alcune, opere compiute, dalle pennellate immediate e incisive, ed altre, enigmatiche e sospese nella loro dimensione di luoghi incerti, di identità indefinite, certamente tappe di un percorso che conduce ad opere più grandi. E sempre, ovunque, potente, la contemporaneità: nei contesti di periferie urbane che fanno da sfondo a un tradizionale carro siciliano, negli strumenti, ormai evoluti, ma necessari quanto un tempo all’antico lavoro, nello stile pittorico che contraddistingue l’incessabile ricerca formale e spirituale dell’artista e che fa di questa mostra un innegabile luogo di bellezza, di studio e di contemplazione in cui si vuol tornare e tornare e tornare… malgrado la pessima gestione lo impedisca!