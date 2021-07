Nudi in spiaggia a Noto? Cara Ragusanews, non è reato

Noto - Spettabile Redazione di “RagusaNews”,

ho letto il vostro articolo intitolato “Nudi in spiaggia si lamentano perchè barca è troppo vicina alla riva”, articolo che termina con la domanda “ma perché nessuno ha multato le due persone nude?".

Vi ricordo che la magistratura a tutti i livelli (Cassazione, due sentenze nel 2000) non condanna il nudo innocente del naturista praticato in aree note o conosciute da oltre quarant’anni. In Italia esiste comunque il problema che la legge non è chiara e consente d’inoltrare denunce che se sono seguite da ricorso il malcapitato viene archiviato od assolto dal giudice.

Ritengo, inoltre, che il fatto di “stare nudi”non abbia rilevanza penale anche perché Il codice penale punisce “l’atto indecente o l’atto osceno” e non lo ”stato”: il solostare nudi o vestiti non è contemplatoma quello che è punitoè l’atto indecente.

Il nudista normalmente si limita a camminare od anuotate e questo non è un” atto indecente” ma un “atto innocente”.

Cordiali saluti,

Fidenzio Laghi, ex presidente Associazione Naturista, più volte denunciato