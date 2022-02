Offro io un lavoro al cuoco pasticcere di Ragusa!

Ragusa - Spett.le Redazione,

ho letto con grande interesse il vostro articolo sulla difficoltà di trovare un lavoro legale per un giovane che lavora nel mondo della ristorazione. Avete possibilità di contattare il Cuoco Marco dell'articolo che narra le sue disavventure? Servirebbe, se interessato, ad un colloquio di lavoro, come cuoco capo chef, in un noto ristorante pizzeria.

Il cuoco può scrivere a info@ragusanews.com.