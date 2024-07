Opere pubbliche, ai sindaci iblei non interessano nuovi pozzi d'acqua

Ragusa - Buongiorno,

sono un cittadino ragusano e logicamente mi stanno a cuore le sorti e la vivibilità della mia città e in generale di tutta la provincia. Apprendo da Vs. fonti, con estremo piacere, che l’Ente Libero Consorzio Comunale di Ragusa nelle persone preposte, si stanno attivando per fare ripartire l’esecuzione di alcune opere pubbliche dopo un periodo di stasi nel quale si sono accumulate queste somme di circa 12 milioni di euro di “avanzo di amministrazione” come da Voi pubblicato.

Con il consesso di tutti i sindaci della provincia, sono state fatte delle scelte di priorità o di progetti più meritevoli e sono state individuate le opere da finanziare. Sicuramente qualsiasi opera da realizzare, e portata a termine consegnandola alla fruibilità pubblica non fa altro che migliorare la vivibilità dell’area iblea e per questo ne dobbiamo essere tutti contenti. Ma vorrei segnalare che nessun euro è stato impegnato alla realizzazione di opere attinenti la carente disponibilità idrica mediante la trivellazione di nuovi pozzi, la messa in pristino di vecchi pozzi, la manutenzione delle pompe di sollevamento, la gestione dei serbatoi, la riparazione delle perdite nelle condutture, etc.); problematica alquanto bollente in alcuni quartieri periferici di Ragusa e non solo: vedi Modica, Donnalucata ….

Sembra, che ai Ns. Sindaci il problema idrico non sta veramente a cuore. Speriamo in un ravvedimento.

Cordialmente, Giuseppe Trepiccione,

Ragusa 21 Luglio 2024.