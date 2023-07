Pallavolo e pallonate in spiaggia a Marina di Modica

Modica - Spett.le Redazione di Ragusanews,

Sono un residente/turista di Marina di Modica volevo segnalare come la spiaggia e stata presa d'assalto di tanti gruppi di ragazzi che giocano a calcio, pallavolo, beach volley ed altro mettendo a rischio l'incolumità di tanta gente, anche bambini intenta a prendere il sole e a rilassarsi, con mio grande rammarico noto che anche invitandoli ad allontanarsi e ad usufruire degli spazi riservati sono molto infastiditi da tale richiesta.

Pertanto invito a chi di dovere di intensificare i controlli ed a rendere la spiaggia sicura.

Un'altra segnalazione che voglio fare, che tante persone usano la bici per spostarsi e non rispettano il codice della strada. Mi succede spesso che nelle strade a senso unico mi ritrovo persone in bicicletta che percorrono in senso inverso rischiando un pericoloso incidente, mi auguro che con un po' di buon senso e possibile modificare queste cattive abitudini.

Grazie