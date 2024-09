Piscina comunale Ragusa, replica il gestore

Ragusa - Per la seconda volta, ad ogni inizio di stagione sportiva, il consigliere Comunale Bennardo cerca sempre di sviare e dare informazioni errate sulla piscina Comunale, cercando di mettere in cattiva luce la gestione dell’impianto che è stata affidata alla mia società.

Infatti con il comunicato stampa di oggi, uscito sulle testate giornalistiche on line, afferma che le tariffe della piscina sono raddoppiate per i ragusani, che l’ingresso per i disabili non è gratuito , che i corsi per l’acquaticità neonatale vengono interrotti da Dicembre a Marzo e che non ci sono convenzioni con il personale delle forze dell’ordine.

Purtroppo per il Consigliere Bennardo tutto quello che asserisce è evidentemate errato!!!!! infatti questo fa capire come lo stesso non si mai venuto presso la piscina o cercato un’incontro con il sottoscritto al fine di avere informazioni corrette, prima di scrivere o fare interrogazionie in consiglio Comunale.

Dedurre conclusioni solo per “senttito dire” o da lettere di utenti poco dentro l’attività sportiva del nuoto,non è corretto nei confronti di chi, come noi lavora seriamente nel rispetto delle regole.

Inoltre non entrando in merito alla decisione di affidare tramite gara di appalto l’impianto ad una società privata da parte del Comune di Ragusa,noterà che il 99% degli impianti sportivi è affidato a privati, pertanto un motivo di convenienza dell’ente pubblico ci sarà...

La volevo informarla che:- la determina approvata dalla giunta è stato un atto dovuto in osservanza del contratto stipulato con il Comune; infatti, con il cambiamento della gestione da Comunale a Privata, si è dovuto abbligatoriamante approvare le TARIFFE che percedente non esistevano anche perchè il comune non effettuava corsi di nuoto, gli stessi erano affidati ad esclusività delle società sportive ;

- nella vecchia gestione Comunale gli utenti per un corso di nuoto di bisettimanale dovevano acquistare la card per poter attivare docce e phon (servizio dato ad un gestore esterno) ed in più versare il mensile per i corsi per una somma compessiva di € 65,00( € 10,00 card e di € 55,00 alle società sportive). tariffe attuate prima del Covid,ed impronibili oggi con gli aumenti dei costi energetici;

- con la nuova gestione, i servizi sono chiaramente migliorati perche l’utente non deve avere una doppia card ma unica card con integrati ingresso piscina e crediti per doccia e phon. inoltre La tariffa approvata per i corsibisettimanalei comprensivi di crediti da determina di Giunta per lo stesso servizio è di € 70,00. quindi le tariffe non è assolutamente raddoppiata a differenza di quello detto. Oltre il fatto che le problematiche che sorgono giornalmente (segnalate) vengono risolte in tempi brevissimi.la piscina è per definizione è un impianto complesso!

- Le tariffe della determina approvata,e ribadisco che se si legesse bene la deternima i diversamente hanno l’accesso totalemente garuito;

- E mi dispiace anche ribadire che esistono le convenzioni con le forze dell’ordine.(vedi Vigli del Fuoco e Carabinieri);

- Per quanto la riguarda sospensione Dicembre- Febbraio dei corsi nuoto, voglio specificare che si tratta soloed esclusivamente dei corsi di acquaticità neonatale (0-3 anni). Ovvia la motivazione;

- In merito alla lettera ricevuta da un genitore di un atleta agonista, essendo alla prima esperienza in questa nuova attività, sicuramente si sarà confuso e fattomale i conti. l’attività agonistica e un attività privileggiata e non lucrante, infatti, come già commetato dal presidente della società agonistica sul suo profilo social, un atleta che si allena per 3 volte la settimana per 1,5 ore a un notevole risparmio e vantaggio rispetto ad una normale tariffa bisettimanale.

Infine per chiudere vorrei sottolineare:

Che la politica della società di gestione è fidelizzare il cliente e non farlo scappare.proponiamo conatantemente offerte promozionali,come la “ OPEN SEASON” ( per un importo mensile di € 57,00) ed un ulteriore promo “PORTA UN AMICO” che ti fa usufruire di un ulteriore sconto di uno sconto da € 10,00 a € 15,00,

PERTANTO SPERO DI ESSERE RIUSCITO DEFINITAVENTE A CHIARIRE LE PROBLEMATICHE CHE HANNO INTERASSATO LA MIA GESTIONE.

In merito al contributo Comunale vorrei altresi specificare che,con l’affidamento della gestione a privati, i costi complessivi dell’ impianto sportivo per il Comune sono passati da € 400.000,00 a meno di € 80.000,00 Sono sempre dispozione per ulteriori chiarimenti

ANTONIO RUSSO GESTORE PISCINA COMUNALE DI RAGUSA