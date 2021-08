Povera la mia Marina di Ragusa, sciatta e abbandonata

Ragusa - Signori della redazione di Ragusanews,

vorrei che qualche ragusano ben pensante e non irretito da falsi profeti riuscisse a fare un giro a Marina di Ragusa tra le ore 05:30/06:00 a.m. di una di queste domeniche. Scoprireste una borgata sciatta, abbandonata a sé stessa, sporca, coperta di mosche ed altri insetti che vivono e si riproducono nel lordume.

Le famose spiagge occupate da gruppi di giovani ammassati ed addormentati ed anche tende canadesi... Vedreste i trattori che dovrebbero pulire le spiagge fare gimkana, vedreste gli operatori ecologici che dovrebbero svuotare i cestini fare fatica a svolgere il loro lavoro poiché impediti da gruppi e gruppi di giovani seduti e/o sdraiati sui muretti. Anche i giardinetti antistanti la spiaggia degli americani dove sono stati spesi denari per gli attrezzi da ginnastica, beh, anche quelle panche ginniche utilizzate come letti improvvisati.

Mi chiedo se dietro questo triste abbandono vi sia un preciso volere ma non riesco ad arrivarci e quindi vi chiedo di aiutarmi a comprendere, a chi giova tutto questo lordume? A chi giova questo approccio trasandato? Certamente non gioverà a chi ha investito in case per famiglia, poiché i bimbi che generalmente si dovrebbero portare in spiaggia di buonora, non possono condividere spazi con queste frotte allucinate e lorde.

Questo approccio non porta benessere a chi ha investito pensando ad un turismo tout court, non giova a chi ha investito in ville e/o strutture ricettive che dovrebbero rivolgersi ad un turismo abbiente.

Questa sciatteria non porta posti di lavoro e non porta benessere neanche ai ristoratori poiché basterebbe guardare la spazzatura per vedere bottiglie di liquori acquistati forse in supermercati. Basterebbe guardare anche i pusher di colore che girano in luoghi ed ore ben precisi.

Ma allora, signori, quale sarà il progetto di questo lasciar andare tutto così? Forse il progetto sarebbe potrebbe essere quel falso populismo che vede in questa trasandatezza potenziali, voti? Non posso credere che questo sia il disegno, ma allora, vi prego, aiutatemi a capire.