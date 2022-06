Proprio ora dovevano sospendere il Frecciabianca in Sicilia?

Buongiorno, leggo su Ragusanews che "dal 12 giugno al 12 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria tra Palermo e Catania a causa dei cantieri per il raddoppio dei binari: significa che per tutta l’estate dovranno fermarsi i treni Frecciabianca entrati in servizio soltanto pochi mesi fa".

A proposito della Frecciabianca era proprio necessario fare coincidere i lavori con l'arrivo dei turisti che hanno disertato Spagna, Portogallo e Grecia?

Cordiali saluti.

News Correlate Il nuovo Frecciabianca Palermo-Catania è già al capolinea

Donato Pecore