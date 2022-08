Qualcuno ha abbandonato un cane a Santa Maria del Focallo

Ispica - Buonasera,

in via Dei Fiordalisi 22 a Santa Maria del Focallo (Ispica) c’è un cane presumibilmente smarrito. Ha un bel pelo ed il collarino. Non so come segnalarlo, magari tramite Voi il proprietario potrebbe ritrovarlo.

Ha una faccia da cane buono e sembra alquanto impaurito.

Grazie. Gina Castiglione