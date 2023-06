Quanto è difficile volare su Comiso, tanto è facile volare in Grecia

Comiso- Buongiorno, con la presente volevo cordialmente rispondere alla lettera del Dott. Intrieri pubblicata sul Vs. giornale online.

Gentilissimo Dott. Intrieri, sono Aldo un cittadino Italiano che per ragioni professionali, occupandosi di affari in contesti internazionali, ha la fortuna di viaggiare di tanto in tanto.

Sono nato a Ragusa e spesso torno per godere del clima, del cibo e dei luoghi, tra i più belli ed apprezzati al mondo (Patrimonio UNESCO appunto). La conversione in scalo civile di Comiso e l'arrivo dei carrier internazionali aveva finalmente lanciato il Ragusano e l'intero Val di Noto nei mercati turistici internazionali cambiando significativamente l'economia della zona, favorendo anche l'arrivo di turisti da tutto il mondo. Ecco vede, queste sono considerazioni che riguardano la vita e la sopravvivenza di chi in quel territorio ha investito nel frattempo. Le sue invece suonano più come la giustificazione all'impossibilità di reggere alle leggi di mercato INTERNAZIONALE che caratterizzano, piaccia o no, l'attuale assetto.

Il suo accorato appello all'orgoglio Nazionale, per quanto mi riguarda almeno, rimane una sterile chiamata alle armi, non in grado di cambiare alcunché. Lei, come me, è a conoscenza di quale sviluppo economico abbia portato alla Città di Bergamo, alle valli e montagne limitrofe, la gestione AUTONOMA dell'Aeroporto di Bergamo e la collaborazione con le compagnie internazionali qui tanto vituperate... Bravi i bergamaschi a non affidare la gestione ai più diretti concorrenti milanesi ;)

Ecco questo è il tipo di sviluppo che Ragusa e l'intero Val di Noto meritano e cercano. Il resto sono parole che non delineano nessun futuro. Farebbe bene la politica a pensare ad un serio piano industriale di sviluppo dell'Aeroporto di Comiso magari affidandosi non solo a tutte le compagnie che vogliono investire nello scalo ma anche a Manager di conclamata abilità da ricercare tra quanti hanno già garantito successi, come Bergamo appunto. Nel frattempo la esorterei a riflettere sulle conseguenze. Si viaggia a ranghi ridotti su Comiso ma si raggiunge agevolmente la Grecia con soli 30€ proprio grazie a RyanAir. Vedi immagine qui sotto:

In altre parole, mentre si dibatte sull'orgoglio Italiano ci perdiamo (NOI RAGUSANI, ed Italiani più in generale) fette di mercato enormi.

Auguro a Lei e alla Compagnia che dirige i migliori successi commerciali. Lo stesso lustro che auspico per Ragusa e la Sicilia Sud Orientale. Sempre più al centro di un vero mercato internazionale e non più vittima di giochini di quartiere. Voglia gradire i miei più cordiali saluti Aldo Agosta