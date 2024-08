Quel divieto a Santa Croce, grazie Ragusanews!

Santa Croce Camerina - Salve Ragusanews,

intanto volevo ringraziarvi perché grazie al vostro articolo qualche risposta è arrivata riguardo il problema in via Sanremo zona casuzze comune Santa Croce Camerina. Ringrazio anche chi di competenza del comune di Santa Croce Camerina ha risposto alla richiesta di aiuto che tutti i residenti hanno e non solo.

Volevo solamente evidenziare che anche non essendo una persona competente in questo tipo di lavoro ma bensì in altri so benissimo come funziona la segnaletica stradale e soprattutto quando si interrompe, ho contattato personalmente persone di alta professionalità e disponibilità come la Polizia stradale di Ragusa chiedendo informazioni al riguardo, mi hanno detto che in una strada a doppio senso di circolazione come quella in foto il segnale vale solamente per il margine destro della carreggiata e non solo essendo che a destra ove emesso questo segnale non c’è un incrocio ma bensì un muro con un cancello (la via Torino non interrompe la validità del segnale) perché si trova al lato sinistro della strada…

Dopo tutto questo dibattito pacifico chiedo solamente che chi di competenza provveda a dare le giuste indicazioni agli automobilisti in modo che non cadano nell’inganno delle altre auto che sono parcheggiate a seguire ed essere verbalizzati! (la polizia stradale si è messa ad alta disponibilità del Comune per dei chiarimenti al problema).

Grazie Ragusanews.

P.s.: Un’altra cosa che dimenticavo ad evidenziare su una strada a doppio senso di circolazione, la linea che delinea la careggiata blocca qualsiasi tipo di divieto al lato opposto (strada a doppio senso di circolazione).