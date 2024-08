Quell'albero alto cinque piani in via Carducci a Ragusa

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

affido a voi questa segnalazione che riguarda la collettività ragusana, ma che quando la scrivente manifesta a terzi pensando di essere indirizzata all'ente specifico viene recepito come un favore personale.

Presso l'asilo nido prof. Totò Stella sito in via G. Carducci s.n. si erge un albero che veniva regolarmente potato ogni due, tre anni, il quale oggi ha raggiunto e superato l'altezza di cinque piani come si evince dal palazzo di fronte, diventando un ovvio pericolo per la collettività che transita in via Carducci e che in autunno aggiungerà padri e madri che accompagneranno i propri piccoli all'asilo nido.

Evidentemente nessuno percepisce il problema fino a quando le cronache ne parlano, il che fa rabbia perché prevenire è essa stessa la cura, non lo dice la scrivente ma chi ha ordinato la potatura dello stesso tipo di albero, proprio quest'anno presso l'ex istituto magistrale proprio mentre io cercavo di segnalare il problema, forse agli interlocutori sbagliati. Ho scritto alle mail indicate nel sito del Comune di Ragusa, due volte al sindaco dal 25/7/2023 e una volta a scuola e istruzione, e verde pubblico.

Fiduciosa porgo i miei cordiali saluti