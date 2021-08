Quell'immondizia nella strada che porta alla Pagona della Pace. VIDEO

Comiso - Gentile redazione di RagusaNews, sono Giuseppe Barone e mi occupo di promozione stampa, radio e tv in Carosello Records, storica etichetta discografica italiana.

Più che da discografico, questa volta scrivo ad una redazione in qualità di cittadino siciliano (nella fattispecie vittoriese) per denunciare la situazione di completo degrado che colpisce il percorso che da Comiso giunge alla spettacolare Pagoda Della Pace in contrada Canicarao.

Lasciando per un attimo da parte le condizioni del manto stradale - completamente inesistente e dissestato - quello che colpisce agli occhi e disgusta i visitatori è la orribile quantità di spazzatura di ogni tipo presente sul tratto stradale. Ce n'è per tutti i gusti: spazzatura, plastica, elettrodomestici, materassi e tanto altro.

Sono stato due volte alla pagoda questa settimana e i turisti - quelli che ho incontrato io venivano da Venezia e da Palermo - erano completamente disgustati dalla situazione. Ho provato sincera vergogna.

Il tutto a pochi metri da un luogo di culto unico in Italia (ci sono solo 4 pagode della pace in Europa).

Immagino, in quanto redazione sapiente e attenta, che voi siate a conoscenza dell'importanza storica, culturale e religiosa della pagoda della pace, motivo per cui duole il cuore che - alla mia domanda sulla situazione immondizia - il caro reverendo Gyosho Morishita mi abbia risposto sorridendo (come è nel suo stile) ma rassegnato. Aiutatemi a mettere sotto i riflettori questa problematica imbarazzante. Qui il video che ho registrato.