Quella scritta di benvenuto, a Marina di Ragusa...

Ragusa - Buongiorno, scrivo da cittadino Ragusano in vacanza.

Spero di non essere il primo a fare questa segnalazione di una trovata alquanto curiosa e sicuramente di dubbio gusto. L'altra sera, passeggiando al lungomare, nei pressi della centralissima Piazza Duca, non ho potuto fare a meno di notare che davanti a una attività è in bella mostra un enorme masso in pietra dove, in rilievo è scritto "A STRONZI".

La cosa mi ha lasciato sbigottito, ma è possibile esporre una tale frase in una ridente località turistica?

Spero che chi di dovere provvederà a far rimuovere quella scritta, che sicuramente non mette in bella luce la Nostra Marina...

Cittadino offeso...